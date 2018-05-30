Администратор частной клиники в Екатеринбурге напала на пациента

В Екатеринбурге сотрудница частной стоматологической клиники набросилась на пациента, который пытался получить бесплатную медпомощь по полису ОМС.

Инцидент произошел в стоматологии № 9, расположенной на улице Академика Губкина, 76. Пациент по имени Иван пришел в частную клинику с острой болью, чтобы получить медпомощь по полису ОМС, сообщает E1.

Однако женщина в регистратуре на вопрос о приеме сообщила, что сейчас идет «платный прием», предложив ему бесплатно прийти либо с утра, либо с двух дня.

«По страховому полису обязаны принять с острой болью. Позвонил в страховую компанию, там удивленно ответили: не может быть такого, они обязаны вас принять!» – рассказал Иван.

Пациент продолжал настаивать на своих правах, однако администратор ответила, что ей «по барабану».

Далее он сообщил женщине, что снял диалог на видео. Настроение администратора резко изменилось – она выскочила из-за стойки регистратуры и напала на пациента, требуя от него назвать фамилию. Со словами «пошел вон» сотрудница клиники вытолкала мужчину за дверь.