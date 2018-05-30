На горящем мусорном полигоне в Подмосковье объявлен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен на полигоне твердых бытовых отходов «Съяново-1» в Серпуховском районе Московской области, для ликвидации очагов возгорания на место завозится тяжелая техника.

«В связи с выявлением многочисленных очагов возгораний и задымлением всего южного склона на территории полигона ТБО «Съяново-1» введен режим чрезвычайной ситуации», – говорится в сообщении на сайте администрации городского округа Серпухов.

По поручению подмосковного министерства экологии и природопользования на полигон завозят технику для ликвидации очагов возгорания.

Глава городского округа Серпухов Дмитрий Жариков сотметил, что тушение возгораний на полигоне «Съяново» продолжается, ликвидировать очаги задымления планируется в ближайшее время, передает «Интерфакс».

«Грунт (для тушения огня, – прим. ВЗГЛЯД) на полигоне есть. Работы ведутся под контролем МЧС и минэкологии. Я рассчитываю, что в кратчайшее время мы ликвидируем очаги задымления. Но вопрос необходимо будет держать на контроле постоянно, до тех пор пока не начнется работа по рекультивации», – отметил Жариков.

Накануне на полигоне ТБО «Съяново-1» были зафиксированы многочисленные очаги возгораний и задымление южного склона. Как сообщал министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган, оператор полигона находится в предбанкротном состоянии, возбуждено уголовное дело.

Полигон «Съяново» закрыли в октябре 2017 года, когда региональное минэкологии не продлило лицензию ООО «Первая Гильдия» из-за многочисленных нарушений природоохранного законодательства. После этого на полигоне фиксировалось несколкьо пожаров.

Напомним, в апреле губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что старые полигоны в регионе рекультивируются, это предполагает процесс дегазации, сбор фильтрата и высадку травы. В данный момент идет проектирование дегазации 10 полигонов.

Также губернатор сообщил, что Московской области понадобится от трех до пяти лет, чтобы решить проблему с мусором.