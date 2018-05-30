Москалькова объяснила, почему летчика Ярошенко перевели в изолятор американской тюрьмы

Российский летчик Константин Ярошенко, находящийся в американской тюрьме, был переведен в изолятор, так как существовала угроза его безопасности, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Я получила вчера ответ от директора тюрьмы, что он переведен в эти условия в связи с возникшей опасностью его жизни», – цитирует Москалькову «Интерфакс».

По ее словам, директор тюрьмы не пояснил, кто угрожал жизни и здоровью Ярошенко – другие заключенные или тюремная система. «Но черным по белому написано в ответе, что есть необходимость усилить безопасность Ярошенко. И это вызывает еще большую тревогу», – сказала она, передает РИА «Новости».

Москалькова считает, что странно обеспечивать безопасность человека таким образом, и было бы логичнее перевести его в другую тюрьму и улучшить условия его содержания.

В четверг Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) обратился к послу США Джону Хантсману в защиту прав находящегося в американской тюрьме россиянина Константина Ярошенко.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подготовила письмо в генпрокуратуру США с просьбой перевести Константина Ярошенко в российскую тюрьму. До этого супруга Константина Ярошенко сообщила об опасениях мужа, что из-за состояния здоровья он не выйдет живым из карцера. Ярошенко на месяц помещен в карцер якобы из-за стычки с другим заключенным.

Константин Ярошенко был осужден в 2011 году по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков в США. Летом 2017 года он написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обсудить его экстрадицию на встрече с Дональдом Трампом.