У кладбища в Риге убили известного бизнесмена

Ликвидатор Trasta Komercbanka Мартиньш Бункус был убит неизвестными в Риге в среду утром, сообщает LTV.

Убийство случилось в 8.40 на улице Айзасулес, 1, по данным госполиции. Мужчину, ехавшего на белом внедорожнике, застрелили, передает РИА «Новости».

Имя убитого полиция не назвала. По информации телеканала, это Мартиньш Бункус.

«Белый Range Rover двигался по направлению к кладбищу, но после того, как в мужчину был сделан выстрел, съехал с проезжей части, сломал дорожный знак и врезался в ограду кладбища. У автомобиля также отвалилось заднее колесо», – говорится в материале.

На месте происшествия был замечен автофургон с тентом, полиция оградила обширную территорию. Возбуждено уголовное дело.

Имя Бункуса фигурировало в СМИ в связи с ликвидацией Trasta Komercbanka. За полгода работы в банке бизнесмен получил 2,9 млн евро.