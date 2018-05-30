У кладбища в Риге убили известного бизнесмена

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30 мая, среда | Последнее обновление — 15:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Из-за сильного ветра в Москве пострадали шесть человек, в том числе двое детей
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Европа дождалась альтернативы российскому газу
Бесполезно вырывать из рук Трампа «подарки для Путина»
Смерть Аркадия Бабченко является поводом для сочувствия
Реанимация украинской боевой авиации невозможна без России
Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства
Каким богам молился Аркадий Бабченко
Андрей Бабицкий, журналист
Российскому оппозиционеру, если он хочет бороться с «кровавым режимом», намного безопасней заниматься любимым делом не в Киеве, а дома или где-нибудь на благословенном Западе. Но выбраться на Запад не так-то просто. Подробности...
Не будем уподобляться Аркадию Бабченко
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Дорогие журналисты (украинские, российские, армянские), каких бы вы ни были политических взглядов, вам не стоит жить на Украине. В любой момент ваша смерть может стать частью политического шоу. Подробности...
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«Он сам сделал выбор отнять у себя собственную жизнь»
Алексей Баранов, журналист
В свете наблюдений за волнениями вокруг судьбы «узника Кремля» Сенцова стоило бы рассмотреть историческую и этическую составляющие такого явления, как голодовка осужденного по статьям о террористической деятельности. Подробности...
Путин открыл Крымский мост
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Выборы президента России онлайн
Обсуждение: 38 комментариев
ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018
ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенирПодробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались
Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодыхПодробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Путин открыл Крымский мост
Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минутПодробности...
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