Сенаторы заявили о попытках Запада дискредитировать Путина

Главной целью западных стран в стремлении повлиять на политику России является дискредитация действий президента Владимира Путина, считают в комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.

В докладе комиссии говорится, что это намерение реализуется под руководством вашингтонских политических кругов и направлено на «дискредитацию личности самого Путина и проводимой им внешней и внутренней политики как внутри самой России, так и по всему миру, максимальный раскол его окружения, включая не только политические и финансово-экономические круги, но и тех, кто относится к творческой интеллигенции», цитирует документ РИА «Новости».

Также, считают сенаторы, Запад стремится создать в среде творческой интеллигенции ощущения, что именно Путин лишает народ «демократических завоеваний конца 1980-1990-х», организовать некую изоляцию российского лидера не только в мире, но и внутри России.

Кроме того, авторы доклада отмечают, что предпринимаются меры по формированию «в отечественной предпринимательской среде образа Путина как человека, будто бы препятствующего развитию частного бизнеса в России ради сверхдоходов узкого круга его ближайших друзей и соратников, а также его самого, главного источника всех проблем отечественной экономики, включая «санкционное» давление извне».

Говорится и о «раздувании в СМИ и соцсетях нарастающего числа разнообразных скандалов и проблем (в том числе надуманных) для того, чтобы спровоцировать лично Путина на неадекватные реакции, заставить его совершать недопустимые ошибки».

При этом комиссия уверена, что эти попытки «не смогли заметным образом повлиять как на ход избирательных кампаний, так и на волеизъявление граждан России в процессе голосования». Отчасти, поясняют они, это свидетельствует о «социально-политической стабильности России и своевременности мер, принимаемых властями России по защите конституционных прав ее граждан, российского электорального суверенитета».

Напомним, в середине мая комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета представила проект доклада, согласно которому Запад при попытках влияния на прошедшие в России президентские выборы делал главный расчет на будущее – парламентские и президентские выборы в России в 2021 и 2024 годах.