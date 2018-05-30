Лавров усомнился в возможности ЕС обрести независимость от НАТО

Брюссель «никуда не денется от НАТО», несмотря на все попытки сформировать собственный подход к обороне, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров заявил в выступлении на форуме «Примаковские чтения», что «Евросоюз рассчитает избавиться от зависимости, от капризов Вашингтона в сфере безопасности и начинает формировать свой подход к обороне, опираясь на себя и даже устраивая обсуждение таких проектов, как военный Шенген», однако к этому начинанию «мгновенно (...) подключилась НАТО».

«Я вас уверяю, что никуда они (ЕС – прим. ВЗГЛЯД) от НАТО не денутся», – передает РИА «Новости» слова министра.

Он пояснил, что это «опять будет блоковое мышление, блоковый подход к обеспечению безопасности».

Глава МИД назвал «печальной психологией» подход, при котором страны Европы будут приглашать союзников по НАТО строить на своей территории военные базы, чтобы «обнажить штыки» в сторону России.

Лавров заявил также, что Россия выступает за расширение существующих контактов с США «при всей непредсказуемости и зигзагообразности линии, которую продвигает Вашингтон», передает ТАСС.

Министр добавил, что «колоссальная доля внешнеполитических решений в Вашингтоне принимается с оглядкой на внутриполитическую ситуацию, и чем ближе выборы, тем больше это проявляется».

«Было бы, конечно, лучше иметь какие-то предсказуемые виды на американскую внешнюю политику, но реальность есть реальность», – заключил Лавров.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала Евросоюз взять судьбу «в свои руки» и намекнула на возможность «другого» НАТО – без США. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.

В свою очередь канцлер Австрии Себастьян Курц выразил мнение, что США становятся все более «ненадежными», а Европе следует сохранять единство.