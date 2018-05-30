Опрос показал, где россияне покупают продукты

Большинство россиян (72%) предпочитают покупать продукты в сетевых магазинах, при этом 60% предпочитают крупные федеральные сети, следует из материалов опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, в городах-миллионниках 83-84% совершают покупки в сетевых супермаркетах, причем федеральные сети предпочитают 72-79% жителей крупных городов.

«Крупные ритейлеры привлекают россиян более интересными бонусными программами и скидками (84%), широким ассортиментом доступных товаров (81%), а также более низкими ценами (58%) и более качественным обслуживанием (42%)», – передает РИА «Новости» данные опроса.

При этом 65% респондентов скорее поддерживают увеличение количества магазинов федеральных сетей в своих регионов. Против этого выступают 16%.

По данным социологов, 47% россиян предпочитают приобретать продукты, произведенные в своем регионе, 29% опрошенных покупает как местные, так привозные продукты, а для 19% место происхождения не важно.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 12-17 апреля по заказу Центра социального проектирования «Платформа». Объем выборки – 2 тыс. человек. Максимальный размер ошибки не превышает 2,2%.

Напомним, ранее ВЦИОМ изучил мнение россиян о темпах роста цен.