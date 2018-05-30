Порошенко уволил главу нацкомисии по тарифам

Президент Украины Петр Порошенко уволил Дмитрия Вовка с поста главы нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

«Уволить Вовка Дмитрия Владимировича с должности председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг», – передает РИА «Новости» текст указа.

Кроме Вовка уволен член комиссии Руслан Машлякивский. Оба лишились должностей согласно ранее утвержденному плану ротации членов нацкомиссии.

Украинское правительство повышает цены на услуги ЖКХ по требованию МВФ, который обязал отказаться от дотаций коммунальной сферы. Впрочем, эксперты уверены, что население не сможет платить по новым расценкам. Только за 2017 год долги за коммунальные услуги на Украине выросли более чем вдвое.

Напомним, в ноябре 2017-го сообщалось, что власти Украины с 2019 года намерены ужесточить требования по оплате жилищно-коммунальных услуг и могут ввести пени за несвоевременную оплату – 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки.