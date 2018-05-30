Чайка заявил о волоките в делах по невыплате зарплат

Генпрокурор Юрий Чайка раскритиковал работу правоохранительных органов по пресечению фактов невыплат зарплат.

«Повсеместно по материалам (доследственных проверок) и уголовным делам о невыплате зарплаты допускается волокита. В прошедшем году это повлекло освобождение более 100 недобросовестных работодателей от уголовного преследования за истечением сроков давности», – передает ТАСС заявление генпрокурора на координационном совещании руководителей правоохранительных органов России.

Юрий Чайка рассказал о фактах, когда заявления неоднократно пересылались из одного района в другой без выполнения проверочных действий (такие случаи были в Башкирии, Камчатском крае, Костромской области, других регионах).

«Нередко доследственные проверки, предварительное следствие проводятся неполно. При их осуществлении не истребуется информация из налоговых органов, Росфинмониторинга, не во всех случаях проверяются версии об умышленном сокрытии финансовых средств предприятий, выводе активов через подконтрольные общества», – заявил Чайка.

По его словам, не изучаются другие сведения о наличии возможности у руководителей и собственников своевременно произвести оплату труда сотрудникам.

Он также отметил «практику несвоевременного направления государственными инспекциями труда в органы следствия материалов проверок для уголовно-правовой оценки действий неплательщиков.

«Есть нарекания к качеству их подготовки инспекторами. Судебными приставами не всегда осуществляются мероприятия по розыску и обращению взыскания на имущество и денежные средства организаций-должников. Зачастую до их проведения выносятся незаконные решения об окончании исполнительных производств», – заявил генпрокурор.



Тем временем начальник управления Генпрокуратуры по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью Валерий Максименко заявил, что задолженность по зарплате в России выросла на 500 млн рублей за первые четыре месяца этого года.

«По данным Росстата, по состоянию на 1 января 2018 года общая сумма задолженности по зарплате составила около 2,5 млрд рублей, а по состоянию на 1 мая – свыше 3 млрд рублей», – сказал он.

Он рассказал также, что суды в прошлом году наложили штрафы на 300 млн рублей на работодателей, которые не выплачивали зарплату сотрудникам.

«В целях побуждения работодателей к исполнению своих обязанностей на основании постановлений прокуроров на организации, их руководителей и индивидуальных предпринимателей за невыплату заработной платы по статье 5.27 КоАП РФ наложены штрафы на сумму около 300 млн рублей, из которых взыскано 70%», – сказал Максименко.

По его словам в 2017 году число преступлений, связанных с невыплатой зарплат, выросло на 38,9%. Больше всего фактов выявлено в Москве, Санкт-Петербурге, в Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях, в Коми и Татарстане, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

«Не имели место такие факты в Ингушетии и Чукотском автономном округе», – отметил Максименко.

Напомним, в декабре 2017-го премьер Дмитрий Медведев поручил разобраться с каждым случаем задержки зарплат, а также принять решение по самым проблемным предприятиям.