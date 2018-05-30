Пострадавший при трюке на шоу Копперфильда остался без компенсации

Суд присяжных в США постановил, что иллюзионист Дэвид Копперфильд не несет материальной ответственности за травму, полученную во время исполнения трюка одним из зрителей его шоу.

Как сообщает телеканал ABC, пострадавший Гэвин Кокс через суд потребовал от Копперфильда компенсацию на сумму 400 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

Друг и исполнительный продюсер иллюзиониста Крис Кеннер рассказал, что при исполнении трюка зрителей проводят при свете фонариков потайным путем на улицу, откуда они в нужный момент возвращаются в зал. По его словам, за 20 лет Копперфильд выполнил этот трюк тысячи раз и сам без каких-либо проблем использовал тот же проход незадолго до падения зрителя.



Во вторник коллегия присяжных установила, что Копперфильд и его компания проявили халатность, однако не должны выплачивать компенсацию. Согласно их вердикту, «непосредственной причиной инцидента» стала собственная халатность Кокса.



Ранее в суд обратился житель Великобритании Гэвин Кокс, который утверждает, что получил травмы на шоу иллюзиониста в Лас-Вегасе в 2013 году. Он участвовал в исполнении трюка и упал, когда его вместе с десятью другими зрителями вели в темноте.

Напомним, 19 апреля 2018 года представители иллюзиониста Дэвида Копперфильда по требованию суда вынуждены были раскрыть детали его фокуса с исчезновением людей.

В апреле еще два человека сообщили о получении травм во время выполнения знаменитого трюка с исчезновением иллюзионистом Дэвидом Копперфильдом.