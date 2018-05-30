Россияне назвали ТОП-10 мест для обязательного посещения с детьми

Российские родители назвали 10 популярных мест, которые нужно обязательно посетить с ребенком.

Сервис Skyscanner провел голосование, в котором предложил россиянам самим назвать места, которые они считают самыми главными для путешествия с детьми, затем эксперты объединили ответы в тематические категории и запустили финальную часть опроса с десятью самыми популярными идеями для поездки с ребенком, передает РИА «Новости».

На первом месте голосования оказались «Диснейленд», «Леголенд», «Портавентура» и другие знаменитые парки – за них проголосовали почти 37% родителей, 17% голосов набрала идея отправиться с ребенком в вотчину Деда Мороза – Великий Устюг или в Лапландию в резиденцию финского Санта-Клауса.

Замыкает тройку лидеров с 11% голосов поход на природу, например, на Байкал, Ладожское озеро, Сочи и Крым, а из заграничных были названы Ликийская тропа в Турции, австрийские и швейцарские Альпы, островная Греция, Швеция, Норвегия и многие другие.

Кроме того, для путешествия с детьми российские родители считают подходящей поездку по местам съемок фильмов о Гарри Поттере, проживание в доме на дереве или в сказочном отеле и посещение необычного зоопарка.

Родители отметили также возможность дать ребенку побывать в роли пожарного, доктора или повара в городе профессий, отправиться в путешествие по местам древнегреческих мифов или сходить в интерактивный музей науки.