Госслужащих предложили тестировать на наркотики

Федеральный проект «Трезвая Россия» собирается направить в администрацию президента и правительство, а также региональным властям предложение о тестировании на наркотики всех госслужащих, сообщил руководитель проекта Султан Хамзаев.

«Когда мы говорим про чиновников, то аппаратная и административная работа включает в себя умения и навыки аккумуляции 10-30 задач ежедневно – в зависимости от статуса и ранга чиновника. Работа на госслужбе – это большая ответственность, которую на себя берёт человек перед обществом», – передает RT слова Хамзаева.

При этом Хамзаев отметил, что в крупных корпорациях, в государственных структурах и силовом блоке в ряде зарубежных стран для проведения подобной проверки у людей берут образцы волос.

«Волосы – одни из запоминающих элементов на теле человека. В их памяти остается информация об употреблённых наркотических веществах. В то время как кровь очищается через 30-40 дней, волосы держат память более полугода. Поэтому такая проверка должна быть два раза в год. Следует тестировать всех чиновников. Особенно тех, которые имеют доступ к государственной тайне, депутатов, сенаторов, министров, глав субъектов, отвечающих за финансы, руководителей и сотрудников силовых ведомств», – сказал он.

Напомним, в 2016 году главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил начать принудительно тестировать школьников на употребление наркотиков, не согласовывая проведение процедуры с родителями; по его мнению, данная мера поможет бороться со стоящей на пороге эпидемией ВИЧ.