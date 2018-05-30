Польша предложила назначить спецпосланника ООН по Украине

Необходимо назначить спецпосланника ООН по вопросам урегулирования ситуации на Украине, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

По его мнению, назначение спецпосланника продемонстрирует «заинтересованность ООН в урегулировании» конфликта, а также «придаст новую динамику мирному процессу», передает ТАСС.

Как заявила польская сторона, в задачи спецпосланника будет входить наблюдение за «деятельностью учреждений ООН и специализированных организаций на местах». Кроме того, он должен «отчитываться об их работе».

Глава МИД Польши поддержал развертывание полномасштабной миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Чапутович отметил, что переговоры сторон «зашли в тупик», население продолжает страдать, поэтому ООН должна стремиться к развертыванию миссии.

По плану Варшвавы, «мандат миссии должен предусматривать снижение напряженности, выполнение минских соглашений, содействие выводу иностранных вооруженных формирований, а также контроль за общественным порядком и процессом реинтеграции».

Также миротворцы должны быть в состоянии «отслеживать всю российско-украинскую международно признанную границу», затронутые конфликтом зоны. В задачи миротворцев будет входить и создание условий для проведения выборов, заявил Чапутович.

Напомним, Украина активно добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Киев желает, чтобы миссия ООН разместилась на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Россия считает, что это приведет к новой резне в регионе. Встречная инициатива России по использованию сил ООН в регионе направлена на обеспечение выполнения минских соглашений.