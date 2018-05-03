СМИ: Лондон использует международные саммиты для выработки стратегии против Москвы

В 2018 году Великобритания воспользуется рядом международных саммитов, чтобы призвать своих союзников к выработке стратегии для борьбы с «российской пропагандой» и настоять на пересмотре традиционного диалога с Москвой, пишет газета Guardian.

Отмечается, что на предстоящих саммитах G7, G20, НАТО и ЕС дипломаты Британии собираются предпринять попытку укрепить союз против России, созданный Лондоном после отравления в марте экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает ТАСС.

Источник издания в правительстве Британии говорит, что глава МИД Соединенного королевства Борис Джонсон считает реакцию Москвы на предполагаемую химатаку в сирийской Думе и отравление Скрипалей в Солсбери «поворотным моментом», думая, что у Лондона «есть международная поддержка» для дальнейших действий.

«Сфера деятельности, которой Великобритания, скорее всего, будет придерживаться, заключается в противодействии российской дезинформации и определении механизма для установления ответственных за применение химического оружия», – отметил собеседник издания.

Накануне глва МИД России Сергей Лавров заявил что пострадавшие в Солсбери Сергей и Юлия Скрипали «упрятаны» британскими спецслужбами.

ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом», но подчеркнула, что определить происхождение вещества невозможно, в докладе не упоминается название «Новичок». Британия интерпретировала заключение ОЗХО в свою пользу. Россия указала на мотив Британии отравить Скрипаля.

После отравления Скрипалей премьер Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. После этого Москва также объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов и закрыла генконсульство в Петербурге.