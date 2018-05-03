Появился проект новой российской БМП для морской пехоты

В сети появились изображения из презентации боевой машины морской пехоты (БММП), которую представил «Уралвагонзавод».

Презентация УВЗ, содержащая предложения по созданию боевых и обеспечивающих машин, появилась на военно-патриотическом форуме «отвага2004», сообщает «Российская газета».

В презентации указано, что БММП «предназначена для высадки подразделений морской пехоты в ходе морской десантной операции, в том числе при загоризонтной высадке на необорудованное побережье, действий в шхерных районах и на островах и оказания поддержки действиям десанта».

Опубликованы и основные характеристики перспективной боевой машины. Экипаж БММП будет состоять из трех человек, ее масса не превысит 35 тонн. В машину также может поместиться до 10 морпехов. Скорость составит 75 км/ч по шоссе, и 37 км/ч – при передвижении по воде.

На БММП планируется установить модули типа «Бахча» или 57-мм дистанционно-управляемые модули «Кинжал» со скорострельностью 80 выстрелов в минуту. За счет применения широкой номенклатуры боеприпасов БММП сможет уничтожать широкий круг целей.

Одним из вариантов развития концепции БММП станет создание целого семейства боевых и обеспечивающих машин морской пехоты. В него войдут КШМ, боевая машина ПВО, самоходная пусковая установка ПТРК и другие машины.



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СМИ сообщали о создании специальной транспортно-боевой бронированной машины для морских пехотинцев российского ВМФ еще в апреле. Отмечалось, что вооружение перспективной БММП планируется установить идентичным модернизированной БМП-3, которое может обеспечить эффективную огневую поддержку морской пехоте на глубину выполнения боевой задачи батальона.