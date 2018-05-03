Подростка в Москве арестовали по делу об убийстве студентки

Подросток, который обвиняется в убийстве девушки в ходе ограбления, заключен Кунцевским судом Москвы под стражу, сообщила пресс-секретарь суда Карина Каленова.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 30 июня», – передает ее слова РИА «Новости».

15-летнему подростку грозит до 10 лет воспитательной колонии. Он признал вину.

Подросток зарезал студентку в ходе ограбления вечером 30 апреля на улице 4-я Новокузьминская (Рязанский район). Девушка скончалась на месте.

По данным Telegram-канала Mash, убитая – 22-летняя студентка Университета имени Губкина.