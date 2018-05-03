В Москве расцвели яблони и груши

Яблони и груши начали цвести на особо охраняемых природных территориях Москвы, во второй декаде мая зацветет сирень, сообщили в столичном департаменте природопользования.

«Сирень массово зацветет во второй декаде мая. Расцвели яблони и груши, цветет сакура», – передает РИА «Новости» сообщение департамента.

Там рассказали также, что почти на все природные территории прилетели кукушки, стрижи, ласточки и соловьи. При этом теплая погода в Москве лишь набирает обороты.

Напомним, в Росгидромете сообщили, что в четверг в столичном регионе ожидается теплая, солнечная погода.