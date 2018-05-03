В московском «Макдональдсе» нашли два трупа

В одном из ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в центре Москвы обнаружили тела двух мужчин.

Инцидент, о котором сообщается в четверг, произошел во вторник, 1 мая.

К тому моменту, когда мужчин обнаружили в туалетной комнате заведения, они были мертвы уже около трех часов, сообщает Life.

На месте происшествия были обнаружены также два медицинских шприца и флакон из-под кетонала.

Ранее сообщалось, что в одном из московских ТЦ были найдены тела двух мужчин со следами инъекций на руках.