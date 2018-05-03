Официальный курс евро на пятницу вырос до 76,13 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, вырос на 92,05 копейки – до 76,1261 рубля.

Курс доллара увеличился на 1,4863 рубля, до 63,486 рубля, передает РИА «Новости».

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла по сравнению с показателем с 29 апреля на 1,2316 рубля, составив 69,174 рубля.