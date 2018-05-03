Гавайи собрались запретить солнцезащитные кремы

Законопроект, запрещающий продажу солнцезащитных кремов, которые вредят коралловым рифам, подготовлен на Гавайях.

В законопроекте прописан запрет на продажу и поставки солнцезащитных кремов, в составе которых есть оксибензон и октиноксат. Но есть исключение – такими кремами разрешено пользоваться, если они были назначены врачом, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Hill.

Эти химические вещества, указано в проекте, «понижают сопротивляемость экосистем коралловых рифов и их способность адаптироваться к изменениям климата, а также препятствуют появлению новых кораллов».

Уточняется, что если законопроект будет подписан губернатором штата Дэвидом Айджем, запрет вступит в силу с 2021 года. В других штатах США такого запрета нет.

«Определенно Гавайи заняли передовую позицию, запретив подобные опасные химические вещества в солнцезащитных кремах», – сказал инициатор проекта, сенатор Гавайев Майк Габбард.