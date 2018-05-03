Ким Чен Ын оттолкнул фотографа от своей супруги

Северокорейский лидер Ким Чен Ын оттолкнул фотографа, который пытался сделать снимок его супруги Ли Соль Чу.

Инцидент произошел 27 апреля в Доме мира в южной части демилитаризованной зоны, сообщает RT со ссылкой на Fox News.

Фотограф встал на пути Ли Соль Чу и жены южнокорейского президента Ким Чжон Сук, пытаясь сделать снимок, однако Ким Чен Ын оттолкнул его.

Этот момент попал на видео.

Напомним, по итогам прошедшей в конце апреля встречи на высшем уровне КНДР и Южная Корея подписали совместную декларацию и объявили о старте полной денуклеаризации Корейского полуострова.

После этого КНДР без купюр опубликовала текст совместной с Южной Кореей декларации.