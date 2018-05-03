Лавров назвал главный ущерб от европейских санкций

Главным ущербом от антироссийских санкций Европы является утрата Москвой доверия к западным партнерам, которое будет «весьма непросто» восстановить, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Существуют различные оценки ущерба. Называются различные цифры. При этом главная потеря, на наш взгляд, заключается в утрате доверия, восстановить которое будет весьма непросто», – сказал министр.

Он отметил также, что любые односторонние меры экономического давления «не только нелегитимны с точки зрения международного права, но, как показывает практика применения, – нерезультативны», передает ТАСС.

«Инициированные американской администрацией и подхваченные ЕСовским Брюсселем как инструмент оказания долгосрочного давления на Россию, они (санкции – прим. ВЗГЛЯД) не привели к смене нашего внешнеполитического курса», – констатировал Лавров.

Однако Москва никогда, «в отличие от лидеров некоторых западных стран», не претендует «на истину в последней инстанции».

«Из Брюсселя – от НАТО и ЕС – мы слышим заверения в готовности к диалогу с Москвой, но только если Россия покается и признает себя виноватой во всем, в чем ее обвиняют. Мы так никогда не поступаем, всегда подчеркиваем готовность к компромиссам, к признанию законных интересов любых партнеров, которые в ответ признают интересы России и хотят договариваться с позиций прагматизма, а не в русле логики игр с нулевым результатом», – сказал он.

Лавров добавил, что российская экономика смогла адаптироваться к санкционному давлению, а его последствия «удалось обратить нам на пользу».

«Одновременно использовали создавшуюся ситуацию для поиска новых точек экономического роста, наращивания производства собственной продукции, а также расширения торгово-экономических связей с теми государствами, которые открыты к честному, взаимовыгодному сотрудничеству. А таких в мире – подавляющее большинство», – сказал министр.

Напомним, в апреле Евросоюзе не исключили введение новых санкций в отношении России.

Касаясь вопроса Украины, глава МИД заявил, что в линии Евросоюза и НАТО нет ничего проукраинского, все – антироссийское, передает РИА «Новости».

Так, для США и «ряда их сателлитов» речь о «создании в Евро-Атлантике единого пространства мира, безопасности и стабильности были ширмой, прикрытием для продолжения архаичной практики захвата геополитического пространства, передвижения разделительных линий на восток – как через расширение НАТО, так и в рамках реализации есовской программы «Восточное партнерство».

«Показательно, что члены ЕС – Германия, Польша и Франция, – засвидетельствовав в феврале 2014 года соглашение об урегулировании кризиса между правительством и оппозицией, мгновенно отказались от своих гарантий под этим документом, как только радикалы его растоптали. А НАТО, которая до переворота призывала действующего президента Украины не применять армию против протестующих, после госпереворота резко изменила тон и стала призывать незаконно захвативших власть путчистов использовать силу в отношении не согласных с ними регионов «пропорционально», – сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия не ведет войны с Украиной, а «войну против собственного народа развязали пришедшие к власти в феврале 2014 года в результате государственного переворота националисты, которые не приемлют инакомыслия и хотят с помощью силы насаждать свой «порядок».

Таким образом, война идет «между Киевом и собственно украинскими регионами», – сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что внутриполитический кризис на Украине был спровоцирован извне «группой западных государств во главе с США, считающих весь мир сферой своего влияния, замахнувшихся на исключительность, делящих народы на «свои» и «чужие».

Ранее в Кремле не раз заявляли, что Россия исполняет роль гаранта урегулирования украинского кризиса, а не стороны, которая выполняет комплекс направленных на это мер.