Самолет с министром обороны Литвы сломался в воздухе

Военно-транспортный самолет ВВС Литвы, на борту которого находилась делегация министерства обороны балтийской республики во главе с министром Раймундасом Кароблисом, в результате обнаруженной неисправности был вынужден прервать полет в промежуточном аэропорту.

«Военно-транспортный борт Spartan не смог продолжать полет, после того как в аэропорту города Катанья на Сицилии при контрольном осмотре у левого шасси был обнаружен дефект обшивки и отскочившие заклепки», – передает ТАСС сообщение национального радио Литвы.

В итоге самолет остался на Сицилии для устранения неисправностей, а члены делегации, возвращавшиеся домой из Мали со встречи с литовским контингентом, продолжили путь рейсовыми самолетами.

По сообщению радиостанции, министр Кароблис отправился в Софию на встречу глав оборонных ведомств стран ЕС.