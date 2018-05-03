Драка со стрельбой произошла в центре Москвы

В Москве произошла драка со стрельбой, серьезные ранения получил один человек, сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Щепкина.

На месте происшествия был обнаружен мужчина с колото-резаными ранами, передает РИА «Новости».

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт конфликта на улице Щепкина, однако состояние пострадавшего не уточняется.

В данный момент проводится проверка, ведутся поиски подозреваемых.

Напомним, в воскресенье в Москве после стрельбы задержали двух человек.