Цена барреля нефти Brent опустилась до 73,2 доллара

В четверг, 3 мая, нефтяные котировки незначительно снижаются; июльские фьючерсы на североморскую смесь Brent снизились на 17 центов (0,2%) и составили 73,19 доллара за баррель.

Котировки июньского контракта на WTI уменьшились на 5 центов (0,1%) – до 67,88 доллара за баррель, сообщает «Финмаркет».

По итогам торгов среды, 2 мая, стоимость июльского контракта на нефть марки Brent выросла на 0,23 доллара (0,3%) и составила 73,36 доллара за баррель, фьючерс на WTI поднялся на 0,68 доллара (1%) – до 67,93 доллара.

Напомним, национальная иранская нефтяная компания в апреле экспортировала в среднем 2,62 млн баррелей нефти в сутки, что стало рекордом с начала реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому в январе 2016 года.