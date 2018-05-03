Южная Корея создала комиссию по выполнению Пханмунджомской декларации

Республика Корея сформировала при президенте республики комиссию по выполнению договоренностей, достигнутых в ходе межкорейского саммита 27 апреля, сообщил официальный представитель Голубого дома.

Он уточнил, что первое заседание комиссии, которую возглавит глава администрации президента Им Чжон Сок, состоится в четверг, передает ТАСС.

Также в комиссию войдут представители различных министерств и ведомств. Задачей органа будет имплементация положений Пханмунджомской декларации.

Напомним, по итогам встречи на высшем уровне КНДР и Южная Корея подписали совместную декларацию и объявили о старте полной денуклеаризации Корейского полуострова. После этого КНДР без купюр опубликовала текст совместной с Южной Кореей декларации.

Газета ВЗГЛЯД подробно освещала итоги эпохальной встречи лидеров двух Корей.