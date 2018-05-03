Госдеп обвинил КНДР в удержании детей в лагерях для политзаключенных

Начальник пресс-службы американского госдепартамента Хезер Науэрт обвинила власти КНДР в нарушении прав миллионов корейцев, включая детей и членов семей политзаключенных, удерживаемых в лагерях.

По ее словам, в лагерях для политзаключенных находятся примерно 100 тыс. человек, включая детей и членов семей обвиняемых, передает ТАСС.

По утверждению представителя госдепартамента, миллионы жителей КНДР продолжают страдать от действий «одного из самых репрессивных» правительств в мире.

«Мы по-прежнему сохраняем серьезнейшую обеспокоенность и глубокую озабоченность этими нарушениями [прав человека]», – заявила Науэрт, потребовав привлечь к ответственности виновных в этих действиях.

Она также пообещала, что США продолжат способствовать распространению в КНДР «независимой информации» для формирования у населения «более реалистичного представления о внешнем мире».

Напомним, в конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном должна состояться через три-четыре недели. Во вторник стало известно, что южнокорейский президент Мун Чжэ Ин уговорил лидера КНДР встретиться с Трампом в ДМЗ.