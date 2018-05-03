Эстония решила, что Европа преодолела миграционный кризис

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер на конференции глав МИД в Марокко заявил, что Европа преодолела миграционный кризис.

По словам главы МИД Эстонии, к концу 2017 году миграционный поток в Европу по сравнению с 2015 годом сократился в шесть раз, передает РИА «Новости».

«Мы уже достигли осязаемых результатов, но на этой стадии важно сфокусироваться на долгосрочных и устойчивых решениях, особенно работе с исходными причинами миграции», – цитирует Миксера пресс-служба.

В этом ключе Миксер выразил мнение, что Африка теперь способна сдерживать миграцию.

Между тем, в начале апреля консерваторы в ХДС/ХСС потребовали от канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от своей политики в отношении мигрантов.

Напомним, в январе 2016 года председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что шенгенская зона в связи с миграционным кризисом столкнулась с проблемой выживания. Так, за один лишь 2016 год население ЕС увеличилось за счет мигрантов на 1,5 млн человек.