Археологи нашли раздавленного камнем при попытке бегства от Везувия жителя Помпей

Археологи, которые работают в древнеримском городе Помпеи в Италии, обнаружили останки мужчины спустя почти 2 тыс. лет после его смерти – скелет оказался придавлен камнем, выброшенным при взрыве вулкана; предполагается, что жителя Помпей убило, когда он убегал от извержения, сообщают СМИ.

Видно, что камень придавил верхнюю часть тела человека, при этом голову мужчины пока не видно. При этом археологи обратили внимание на признаки костной инфекции, которая, вероятно, затрудняла движение мужчины, сообщает CNN.

Мужчине было не менее 30 лет, полагают археологи. Он пережил первую фазу извержения Везувия. Перед смертью он бежал по аллее, хромая из-за болезни. Однако в этот момент его ударил большой камень, который мог быть дверным косяком. Вероятно, камень выбросило силой пирокластического потока – смесью горячего газа, пепла и камней, образующейся при извержении вулкана.

Archaeologists working at the ancient Roman city of Pompeii, Italy, uncovered the remains of a 30-year-old man who appears to have survived the initial eruption of Vesuvius in 79 A.D., only to be killed when he was struck by a large slab of stone https://t.co/CgQFTssa6x pic.twitter.com/C4JEvAERMn — CNN (@CNN) 29 мая 2018 г.

Извержение Везувия произошло в 79 году. Были уничтожены римские поселения Помпеи, Геркуланум и Оплонтис. Вулкан породил гигантское раскаленное облако из камней, пепла и дыма высотой до 33 км. Окрестности Везувия были уничтожены пирокластическими потоками.

Систематические раскопки в Помпеях начались в 1860 году.