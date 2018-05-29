Определены победители конкурса малых городов и исторических поселений России

В правительстве Московской области прошла церемония награждения победителей всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений, организованного Минстроем России по поручению президента Владимира Путина.

Как говорится в поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД пресс-релизе, премии получат 80 проектов из 44 субъектов Российской Федерации – 60 проектов в категории «Малые города» и 20 проектов в категории «Исторические поселения». Победители конкурса получат субсидии из федерального бюджета от 30 до 100 млн рублей. Это первый в стране архитектурный конкурс такого масштаба, который призван принципиально изменить подход к развитию среды малых городов.

«Малые города и исторические поселения часто оказывались лишены нужного внимания и финансирования при реализации проектов формирования комфортной городской среды - как правило, в первую очередь парки, набережные создаются в столицах субъектов и промышленных, экономических центрах. А сегодня запущен проект восстановления архитектурного облика и развития малых городов», – заявил помощник президента России Николай Цуканов.

Список из 80 проектов-победителей был сформирован по итогам голосования экспертов и членов Межведомственной рабочей группы, членов Федеральной конкурсной комиссии, проведенного в рамках третьего этапа конкурса – очных публичных защит проектов, которые прошли 26-27 мая в РАНХиГС. Заявки на участие в конкурсе публиковались на сайте в открытом доступе заседания экспертных групп проходили в прямом эфире с трансляций на сайте, также, как и очная защита проектов.

«Абсолютно все проекты заслуживают награды и поддержки. Каждый из них уникален. В рамках работы над проектами сложились творческие, высокопрофессиональные команды из руководителей муниципалитетов, архитекторов и инициативных талантливых граждан – это дорогого стоит», – отметил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

К участию в проекте были допущены только заявки, соответствующие требованиям конкурса – предлагаемые проекты должны были быть в обязательном порядке обсудить с жителями и получить их поддержку, продумать, какие культурные мероприятия будут проводиться на обустроенной территории. Проект должен давать импульс экономическому развитию города – создавать новые рабочие места, помогать развитию сервиса.

Для участия в конкурсе в Минстрой России поступило 455 заявок из 82 субъектов России, в финал вышло 198 конкурсных заявок из 66 субъектов. Из них в категориях: исторические поселения – 46 заявок; малые города (до 10 тыс. человек) – 31 заявка; малые города (от 10 до 20 тыс. человек) – 34 заявки; малые города (от 20 до 50 тыс. человек) – 49 заявок; малые города (от 50 до 100 тыс. человек) – 38 заявок.

В январе 2018 года в ходе первого форума малых городов и исторических поселений, президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительно 5 млрд рублей на поддержку лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторические поселениях.