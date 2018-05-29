Футболист сборной заявил о медленном развитии России в сравнении с Европой

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НОВОСТЬ ЧАСА:Украинцы рассказали, как они устали от Порошенко
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Почему бензин в России всегда только дорожает
Почему Киев испугался потери прилегающих к Крыму территорий
Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»
Польша желает создать ударный кулак против беззащитного Калининграда
Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства
До чего акушер-гинеколог довела Бундесвер
Наталия Янкова, публицист (Германия)
Счетная палата ФРГ обвинила министерство обороны, возглавляемое Урсулой фон дер Ляйен, в сокрытии фактов о недостаточном количестве военного снаряжения. Мало того, Счетная палата обнаружила и фальсификации в документах. Подробности...
Платные дороги вместо смеси навоза с асфальтом
Петр Шкуматов, общественный деятель
Дороги в России строились на отвали, воровали все и немного больше, а чтобы можно было сдать объект, привозили всякий навоз, палки, смешивали, покрывали асфальтом и сдавали за большой откат. Подробности...
«Гуру из Сбербанка» выходит за границы привычного
Сергей Худиев, публицист, богослов
На Петербургском международном экономическом форуме прошло несколько выступлений известного индийского гуру, который уже выступал перед менеджерами Сбербанка и пользуется большой популярностью в деловых кругах. Подробности...
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Путин открыл Крымский мост
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Выборы президента России онлайн
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ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018
ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенирПодробности...
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Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались
Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодыхПодробности...
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Путин открыл Крымский мост
Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минутПодробности...
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