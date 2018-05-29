Футболист сборной заявил о медленном развитии России в сравнении с Европой

Защитник российской сборной Роман Нойштедтер, выступающий за турецкий «Фенербахче», заявил, что Россия развивается медленнее Европы.

«Просто страна чуть помедленнее развивается, чем Европа. Я же вырос в Киргизии и знаю реалии, как может быть. У меня там было счастливое детство. Большая семья, все жили в одном подъезде, вместе играли, на дачу ездили с дедушкой, шашлыки жарили. Нет, в России не плохо», – цитирует «Чемпионат» Нойштедтера.

По его словам, он хотел бы жить в Японии. «Там вроде очень много людей, но так тихо, что кажется, будто ты один. Никто никуда не лезет, не толкает. Если есть линия в метро – за нее никто не зайдет. Если есть очередь – все будут ее соблюдать. Там каждый указатель, да, короче, любая мелочь сделана для людей. Мне кажется, японцы опередили Европу лет, наверное, на 10», – пояснил футболист.

Игрок также отметил, что ему бы хотелось пожить «и России когда-нибудь». «Я – как человек мира. Хочу ездить, узнавать новое, кому-то помогать», – сказал он.