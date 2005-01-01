Гребенщикова не узнали на его собственном концерте

После концерта в Санкт-Петербурге лидер группы «Аквариум» пожал руку полицейскому, а тот спросил у него, какая группа сейчас играла.

После концерта группы «Аквариум» под открытым небом в Санкт-Петербурге произошел казус: к бессменному лидеру рок-группы подошел молодой человек в футболке с надписью: «Полиция».

Гребенщиков пожал ему руку, поблагодарив за поддержание порядка, а тот спросил: «Что за группа была?» Музыкант ровным тоном и без капли удивления ответил: «Аквариум». Короткое видео опубликовано «ВКонтакте».

Сотни людей в Петербурге остановились на площади Островского, где в минувшие выходные выступала группа «Аквариум» в поддержку своего нового альбома «Время N». Некоторые слушатели перегородили проезжую часть, поэтому полицейские подошли и попросили людей не мешать проходу.

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков в интервью журналу ПМЭФ заявил, что Россия обладает большим потенциалом, в частности человеческим, но в стране необходимо восстанавливать образование и культуру.