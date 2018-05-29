Избран новый президент Олимпийского комитета России

Новым президентом Олимпийского комитета России (ОКР) избран четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков.

Олимпийское собрание во вторник в здании ОКР на Лужнецкой набережной в Москве избирало президента на следующие четыре года. Поздняков получил 214 голосов (78,7%). Другой кандидат, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, набрал 20,6% голосов поддержки – его поддержали 56 человек, передает РИА «Новости».

44-летний Поздняков с 2016 года занимал пост первого вице-президента ОКР.

Поздняков сменил на посту президента ОКР Александра Жукова, который официально объявил о своем уходе в начале мая.