В Папуа – Новой Гвинее на месяц отключили Facebook

Власти Папуа – Новой Гвинеи запретили на месяц Facebook, чтобы изучить, как с помощью этой платформы распространяются ложные сведения и порнография.

Отмечается, что по данным Всемирного банка в Папуа – новой Гвинее доступ к Интернету имеют всего 10% населения или 8 млн человек. Сколько из них пользуются Facebook, не известно, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.

Как заявил министр связи Папуа – Новой Гвинеи Сэм Бэзил, приостановка работы Facebook позволит собрать информацию, идентифицировать, отфильтровать и удалить пользователей Facebook, которые скрываются за фейковыми аккаунтами и выгружают порнографические изображения, размещают ложную и вводящую в заблуждение информацию.

Также правительство страны собирается изучить, как с Facebook взаимодействуют другие государства.

Напомним, в январе американский миллиардер Джордж Сорос обвинил компании Google и Facebook в целенаправленном формировании зависимости к своим сервисам у человечества.