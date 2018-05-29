Посол объяснил запрет польскому политологу на въезд в Россию

Польскому политологу Славомиру Дембскому отказано во въезде в Россию на три года в ответ на действия Варшавы в отношении российских политологов Олега Бондаренко и Сергея Мартынова, заявил посол России в Польше Сергей Андреев.

«Хочу подчеркнуть, что мы – российская сторона – принципиально не предпринимаем никаких действий в плане ухудшения отношений с Польшей. Однако когда в отношении нас со стороны партнеров вводятся различные санкции и ограничения, мы вынуждены действовать адекватно», – передает его слова РИА «Новости».

По словам Андреева, Бонадренко и Мартынову закрыли въезд в шенгенскую зону по решению польских властей в конце прошлого и начале нынешнего года. Дембскому запрещено посещать Россию в течение трех лет «в порядке ответных мер».

Ранее сообщалось, что российский посол в Варшаве Сергей Андреев вызван в МИД Польши из-за того, что главу Польского института международных дел политолога Славомира Дембского не пропустили на территорию России.