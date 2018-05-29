Названа самая частая причина смерти на работе

Самой частой причиной смертей на рабочем месте, не связанных с производством, в 2017 году стали болезни сердца, сообщили в Роструде.

Так, «основной причиной квалификации несчастных случаев со смертельным исходом (...) явилась смерть работников вследствие общего заболевания (84%)», передает ТАСС.

Установлено, что основными из этих заболеваний являются те, что связаны со здоровьем сердца, «в том числе сердечная недостаточность»: около 75% смертей происходят из-за болезней сердца, на 17% приходятся другие заболевания, не относящиеся к состоянию сердечно-сосудистой системы, и 8% остаются за болезнями кровеносной системы.

Напомним, одним из пунктов суперуказа президента Владимира Путина является работа над укреплением здоровья Россиян. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о реализации этого указа.