В СПЧ заявили о нормализации межнациональных отношений в России

Специалисты отмечают нормализацию межнациональных отношений и снижение ксенофобских настроений в российском обществе в течение последних четырех лет, заявил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

«По данным правозащитного мониторинга и социологических служб, за последние четыре года наблюдается нормализация в сфере межнациональных отношений. Как сообщает «Левада-центр», который трудно заподозрить в сервильности к власти, продолжает нивелироваться выраженность негативизма в отношении представителей различных этнических групп, уходит резкое негативное восприятие выходцев из республик Северного Кавказа», – сказал правозащитник, сообщает РАПСИ.

Член СПЧ отметил, что некоторые риски, связанные с наиболее опасными проявлениями экстремизма и возникновением конфликтов на религиозной или национальной почве, сохраняются, и это выливается в совершение терактов и иных преступлений.

Брод привел данные мониторинга, согласно которым с января по май этого года зафиксировано не менее девяти проявлений агрессивной ксенофобии и экстремизма в таких регионах как Москва, Санкт-Петербург, республика Дагестан. В результате происшествий пострадали не менее 16 человек, шестеро погибли, 10 получили ранения и травмы. В 12 субъектах имели место случаи мотивированного ксенофобией вандализма.

Правозащитник особо выделил проблему радикализма в среде футбольных болельщиков. Предложения по созданию просветительских материалов для борьбы с негативными явлениями в среде болельщиков были направлены в министерство спорта и оргкомитет Чемпионата мира футболу 2018 года.

В числе факторов, которые создают опасность для нормальных межнациональных отношений и создают риски напряженности и возникновения конфликтов, Брод назвал высокий уровень социального и имущественного неравенства, правовой нигилизм, коррупцию, недостаточность образовательных и культурно-просветительских мер, экспансию международного терроризма и религиозного экстремизма. Член СПЧ также затронул проблему неправомерного применения антиэкстремистского законодательства. Как рассказал правозащитник, эксперты с привлечением докторов юридических наук подготовили книгу о молодежном экстремизме. ГУВД Москвы сочло научный труд экстремистским материалом и в ходе проведения проверки вызвало авторов исследования для дачи объяснений.

Брод озвучил рекомендации по профилактике экстремизма: совершенствование просветительских проектов антиэкстремистской и антитеррористической направленности для сотрудников МВД, педагогов, работников образования и культуры; расширение гуманитарной и миротворческой деятельности национально-культурных организаций; активизация общественной экспертизы и участия гражданского общества в разработке целевых программ; популяризация в СМИ позитивных этнических стереотипов, общих достижений российских народов и общих исторических дат. Член СПЧ также отметил значительную роль негосударственного сектора в противодействии экстремизму. По словам Брода, за последние годы институты гражданского общества показали широкий спектр действий в рамках мер по противодействию экстремизму.

Конференция «Пути профилактики национально-религиозного экстремизма в условиях новых вызовов и угроз» проходит в Московском доме национальностей. Мероприятие организовано общероссийской общественной организацией «Юристы за права и достойную жизнь человека» в рамках социально значимого проекта по совершенствованию профилактики экстремизма «Мир нашему дому», получившего поддержку за счёт средств из Фонда президентских грантов.