Уличный музыкант побил мешавшего ему прохожего в Москве

Пьяный прохожий начал приставать к музыканту, и тот несколько раз ударил мужчину, видео инцидента появилось в Сети.

Инцидент произошел в Москве у станции метро «Фрунзенская» во время выступления уличной музыкальной группы, которая исполняла кавер на песню рок-группы The Who.

Очевидец опубликовал на YouTube видео, как нетрезвый мужчина подходит к играющему барабанщику и трогает его за лицо и шею.

Музыкант решил не терпеть, и несколько раз ударил мужчину, повалив его на землю. Драку разняли зрители, музыкант вернулся к барабанной установке.