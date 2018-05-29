Гройсман сравнил Россию с медведем

Премьер Украины Владимир Гройсман сравнил отношения с Россией с дружбой с диким и голодным медведем.

«Отношения с Россией. Представьте, в клетке сидит дикий, злой, голодный медведь, а вы заходите в клетку и говорите: давайте дружить. Всем же очевидно, чем закончится такая дружба», – написал Гройсман в своем Twitter.

Ранее Гройсман потребовал от ЕС и США большей синхронизации санкций против России. На энергетической конференции в Брюсселе премьер обвинил Россию в использовании газа в качестве оружия против Украины и ЕС.