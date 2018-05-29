Вице-премьеры Акимов, Мутко и Чуйченко вошли в набсовет ВЭБа

Вице-премьеры Максим Акимов, Виталий Мутко и Константин Чуйченко вошли в наблюдательный совет Внешэкономбанка, в то же время бывшие вице-премьеры Аркадий Дворкович и Александр Хлопонин совет покинули.

Как следует из материалов к заседанию набсовета госкорпорации, в новый набсовет также не вошел экс-глава ВЭБа Сергей Горьков, передает РИА «Новости».

Места в набсовете ВЭБа сохранили: первый вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, помощник президента Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин. Бывший первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сохранил место в набсовете ВЭБа в качестве председателя госкопорации. Председателем набсовета является премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В понедельник Медведев подписал документ о распределении обязанностей между 10 своими заместителями.