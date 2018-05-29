Минтруд предложил увеличить срок выплаты накопительной пенсии

Минтруд выдвинул инициативу по увеличению срока выплаты накопительной пенсии с 1 января 2019 года на шесть месяцев, до 252 месяцев (21 год), сообщает пресс-служба ведомства.

В России возраст выхода на пенсию для мужчин в настоящее время составляет 60 лет, для женщин – 55 лет.

По предварительным данным Росстата за 2017 год, численность мужчин и женщин в данных возрастах составила 897 тыс. 054 человека и 1 млн 160 тыс. 756 соответственно, ожидаемая продолжительность предстоящей жизни – 16,46 года и 26,14 года, передает ТАСС.

В соответствии с расчетами, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии при ее назначении застрахованным лицам в общеустановленном возрасте выхода на пенсию на 2018 год составляет 263 месяца.

Это превышает установленное «максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2019 год (252 месяца)».

«С целью постепенного доведения ежегодно устанавливаемого законом ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до приближенных к реальным значениям продолжительности жизни будущих получателей накопительной пенсии в соответствии с методикой законопроектом предлагается повышение на 6 месяцев – с 246 до 252 месяцев», – следует из сообщения.

Норма распространится на тех, кому в 2019 году назначается накопительная пенсия. В настоящее время законопроект размещен на федеральном портале нормативных правовых актов и находится на общественном обсуждении.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что основные контуры обновленной пенсионной системы России будут отработаны в ближайший год.