Польский МИД предупредил об опасности поездок в Россию

МИД Польши выступил с заявлением об опасности посещения России.

«В России существует угроза террористических посягательств. Она может увеличиться в связи с Чемпионатом мира по футболу, который пройдет 14.06-15.07. Нельзя исключить атак в городах-хозяевах турнира», – передает РИА «Новости» заявление польского МИД.

По мнению ведомства, необходимо соблюдать осторожность, в частности, на стадионах, в фан-зонах и их окрестностях, а также в общественном транспорте.



Кроме того, МИД Польши предостерег сограждан от поездок в в Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Ингушетию, Чечню и Дагестан, а также категорически не рекомендовал ездить в Крым.

«Польша, как и другие государства, считает Крым неотъемлемой частью Украины», – говорится в сообщении. «Противозаконная аннексия этой части территории Украины Россией делает невозможным предоставление находящимся там польским гражданам консульской помощи. В связи с этим МИД категорически не рекомендует поездки в Крым», – заявили польские дипломаты.



Газета ВЗГЛЯД сообщала, что сборная Польши на предстоящем в России чемпионате мира по футболу на групповой стадии сыграет 19 июня с Сенегалом на «Открытие Арена» в Москве, 24 июня с Колумбией на «Казань Арена» и 28 июня на «Волгоград Арена» с Японией.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда решил отказаться от участия в церемонии открытия в России чемпионата мира по футболу.