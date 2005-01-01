Эксперт объяснил страхи властей Украины потерять Северо-Крымский канал

Есть в заявлении представителя Порошенко Бориса Бабина о «мадам с косой» и «господине с Донбасса» двусмысленный намек на предстоящие на Украине выборы, заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Эксперт не исключил, что Бабин, озвучивая страхи потери Северо-Крымского канала, угадывает, что понравится его начальнику, но даже в этом просчитывается.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя заявления представителя Порошенко о страхах потерять Северо-Крымский канал, напомнил, что Бабин занимает «фейковую должность». Он представитель президента Украины в Крыму, а в Крым ему приехать нельзя, все равно что филолог по французской литературе, который по-французски говорить не может, а визу во Францию ему не дают.

«Ему надо что-то придумывать, чтобы оправдывать свое существование, появляться в новостях», – напомнил эксперт.

Двусмысленный намек в заявлении Бабина о «мадам с косой», «господине с Донбасса» есть. С какой целью он сделан? «Не исключаю, что он угадывает, что понравится его начальнику», – отметил политолог. Бабину же «надо объяснять Порошенко, что он недаром зарплату получает, видимо, неплохую», отметил Погребинский. По его мнению, Восток и Юг, скорее всего, будут голосовать не за Порошенко и не за Тимошенко, а за представителя «Оппозиционного блока» либо за блок «За життя» Вадима Рабиновича.

Бабин показывает, что будет работать для Порошенко в этом регионе, дескать, «я буду против них воевать, ты меня поддержи на этой должности», пояснил эксперт.

Если бы в Херсонской области были массовые антиукраинские акции, «о них было бы хоть что-нибудь известно», ­подчеркнул политолог. «Однако ни украинские СМИ, ни российские ничего об этом не говорят, тогда что это за акции!? Я подозреваю, что он все выдумал», – отметил эксперт.

Что касается юридического варианта Бабина, эксперт не исключил, что могут быть обращения по нарушению прав человека в международные суды. Действия Украины по Северо-Крымскому каналу «выглядят как нарушения прав человека в соседней стране», подчеркнул эксперт. Однако проблема с водоснабжением в Крыму решается, отметил политолог.

Силового захвата Северо-Крымского канала Россией «быть не может», подчеркнул эксперт. «Это уже только в ситуации, если между Украиной и Россией начинается реальная война», – указал Погребинский.

Окружение Порошенко все время запускает «что-то антироссийское, ничего нового здесь нет», резюмировал эксперт.

Напомним, ранее во вторник представитель президента Украины Борис Бабин заявил о страхах Киева, что Россия может заполучить Северо-Крымский канал. Для этого у России есть три варианта действий, отметил Бабин. Так, в первом случае Москва получит доступ к каналу, если «какая-то мадам с косой или какой-то господин с Донбасса просто откроет им этот вентиль», указал Бабин. Вторым вариантом он назвал юридический. На Украине российские адвокаты и «другие «аффилированные» люди» добиваются «решения украинских судов по вопросам Северо-Крымского канала», рассказал Бабин.

Третий вариант – это «силовые или гибридные акции, чтобы просто силой взять контроль над этим объектом на подконтрольной Украине территории». По мнению представителя Порошенко, «в этом состоит очень большая опасность».