Названа дата начала безвизового въезда из Белоруссии в Россию по карте болельщика

Иностранные граждане, имеющие карту болельщика, смогут транзитом в безвизовом порядке проследовать в Россию с 4 июня по 25 июля, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«На время чемпионата мира по футболу в этом году для иностранных болельщиков будет действовать безвизовый режим по территории Беларуси с 4 июня по 25 июля», – цитирует ТАСС Макея.

По его словам, это предусмотрено подписанным во вторник межправительственным соглашением о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия.

Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали соглашение о взаимном признании виз на время чемпионата мира по футболу в России в 2018 году и Евроигр в Белоруссии в 2019 году.

Иностранные болельщики, купившие билеты на матчи чемпионата и паспорт болельщика, ранее уже получили возможность въехать в Россию для посещение игр без визы. Документ, подписанный министрами, предусматривает такую возможность при въезде в страну через Белоруссию.

Временное применение соглашения предполагается начать с 1 июня.

Источник в МИД сообщил также, что правоохранительные органы России и Великобритании сохраняют каналы взаимодействия по безопасности на чемпионате мира по футболу.

«По поводу безопасности на чемпионате мира по футболу имеются каналы коммуникации между правоохранительными органами России и Великобритании», – сказал он.

Напомним, в конце декабря правительство одобрило законопроект об установлении периода для безвизового въезда зрителей чемпионата мира по футболу на территорию России по персонифицированной карте зрителя.