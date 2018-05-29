Кремль опроверг встречу Путина с главой минобороны Израиля

Встреча президента России Владимира Путина с прибывающим в Москву министром обороны Израиля Авигдором Либерманом пока не планируется, но бывает, что такие мероприятия организуются в последний момент, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Насколько мне известно, сейчас в графике у президента таких встреч нет, там достаточно график такой напряженный, но, в то же время, вы знаете, что в последний момент встречи могут происходить, но пока не запланировано», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он сообщил также, что участие России в саммите США-КНДР не запланировано.



«Нет, это двусторонний саммит, который готовится, какого-то участия России не запланировано», – ответил Песков на вопрос будет ли Россия участвовать в мероприятии с учетом поездки главы российского МИД Сергея Лаврова.



Отвечая на вопрос, состоится ли поездка Лаврова в КНДР или она отменена, Песков посоветовал обратиться в МИД.