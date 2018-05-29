Путин решил посвятить вторник региональным делам

Президент Владимир Путин во вторник продолжит заниматься вопросами российских регионов и проведет международный разговор, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент будет заниматься региональными делами», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

«Также сегодня есть международный телефонный разговор, который запланирован у президента, сообщим информацию. Дальше у него запланированы рабочие встречи, контакты уже непубличного характера», – добавил он.



В понедельник президент Владимир Путин отправил в отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного, покинувшего этот пост по собственному желанию. Врио главы региона назначен Сергей Носов. Перед этим глава Якутии Егор Борисов объявил об уходе со своего поста.

Напомним, в понедельник в Кремле анонсировали новые отставки губернаторов.