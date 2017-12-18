Китай активизировал разработку тактического ядерного оружия

Пекин проводит ядерные испытания чаще, чем США, разрабатывая новое тактическое ядерное оружие, сообщают СМИ.

По данным Академии инженерной физики Китая, с сентября 2014 года по декабрь 2017-го страна провела около 200 испытаний, имитирующих ядерные взрывы. В среднем это по пять испытаний в месяц.

В США, по данным Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли (Калифорния), такие испытания проводятся в среднем раз в месяц, передает ТАСС со ссылкой на газету Hill.

Отмечается, что Белый дом США выделил 1,2 млрд долларов на программу модернизации ядерного арсенала страны. Новая ядерная доктрина, представленная Пентагоном в январе, подразумевает создание ядерных боеприпасов «малой мощности» для сдерживания России и Китая. Как поясняла представитель Пентагона Дана Уайт, все эти меры призваны гарантировать США «наличие возможностей для осуществления ядерного сдерживания и полную уверенность в их готовности к обороне при любых обстоятельствах».

В то же время, по данным Hill, Китай занялся разработкой нового тактического ядерного оружия для применения в ближнем бою.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Китай раскритиковал ядерную доктрину США. А МИД России выразил глубокое разочарование в связи с содержанием новой ядерной доктрины.

В декабре США в новой стратегии нацбезопасности назвали Россию и Китай «ревизионистскими державами». В январе Пентагон включил угрозу со стороны России и Китая в новую оборонную стратегию.