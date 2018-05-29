Водитель минивэна cпрыгнул с моста после ДТП в Сочи

Следователи сообщили, что 35-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Житель Санкт-Петербурга Алексей Л., находясь за рулем минивэна Hyundai, на скорости врезался в отбойник на дорожном мосту. Инцидент произошел в сочинском микрорайоне Аше.

После ДТП 35-летний мужчина вышел из машины и спрыгнул вниз, сообщает «360».

На месте происшествия работают следователи, они выясняют все детали несчастного случая. Сообщается, что погибший мог находиться в состоянии наркотического опьянения.