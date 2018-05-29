Ушаков рассказал про «американский футбол» в политике

России пытаются навязать американский футбол в политике, но мало кто умеет и хочет в него играть, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

Ушаков в ходе выступления на «Примаковских чтениях» напомнил слова президента на ПМЭФ, который заявил о попытках навязать игру в «футбол по правилам дзюдо» в международной политике.

«От себя я бы добавил, что, как мне представляется, нам вообще пытаются навязать американский футбол. Но давайте признаем, коллеги, что мало кто умеет в него играть, а главное, далеко не все хотят в него играть», – передает РИА «Новости» слова Ушакова.

По его словам, «мегафонная дипломатия» сейчас вытесняет традиционную.



«Меня лично, как имеющего отношение к дипломатической работе, не может не волновать сужение поля традиционной дипломатии. Вместо традиционной дипломатии приходит микрофонная или мегафонная дипломатия. Свидетелями вы являетесь каждый день – буквально сыпятся бездоказательные обвинения, искажаются факты, создается информационный шум, который заглушает любые альтернативные точки зрения», – сказал Ушаков.



По его словам, это сопряжено и с не типичным для дипломатии языком.



«Более того, в ходу ругань, оскорбления, причем выплескиваются такие лихие выражения, которые еще несколько лет назад можно было услышать только в закрытой компании», – посетовал помощник президента России.



Ушаков отметил, что это уводит от поиска решения проблем.

«Все это, на мой взгляд, сбивает фокус в мировой политике и уводит нас от поиска компромиссных решений, от урегулирования проблем», – сказал он, добавив, что этого можно достигнуть лишь благодаря тонкой и тихой работе дипломатов.



Ушаков отметил также, что беспокойство по поводу происходящей в наши дни разбалансировки основ международных отношений было высказано некоторыми участниками Петербургского международного экономического форума.



«Ремарки, прозвучавшие на ПМЭФ, свидетельствуют о растущем беспокойстве по поводу происходящей в наши дни разбалансировки основ международных отношений. Они, конечно, свидетельствуют и о начавшемся переосмыслении действий и причин, приведших к серьезным системным сбоям, грозящим полным хаосом», – заявил помощник президента.

Напомним, в пятницу президент Владимир Путин в ходе ПМЭФ сравнил ситуацию в мире с игрой в футбол по правилам дзюдо.