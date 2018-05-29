Корабли ЧФ прикроют Сочи на время ЧМ-2018

Корабли Черноморского флота (ЧФ) выдвинулись для защиты Сочи от возможных атак с моря, рассказали в Главкомате ВМФ.

К патрулированию побережья от границы с Абхазией до Сочи будут привлечены корабли, базирующиеся в Анапе, Севастополе и Новороссийске, пишут «Известия».

В обеспечении безопасности матчей ЧМ-2018 задействуют малый противолодочный корабль «Ейск», ракетный катер «Ивановец», морской тральщик «Ковровец», противолодочный корабль «Муромец» и противодиверсионный катер «Юнармеец Крыма».

Спецназовцы ЧФ также проверят дно моря у Сочи на предмет установки мин.

Кроме того, может быть создан отряд прикрытия дальнего периметра, куда войдут сторожевые корабли и новейший ракетный фрегат.

Напомним, ранее сообщалось, что меры безопасности усилены в соответствии с приказом президента страны в тех субъектах государства, где проводится чемпионат (с 25 мая по 25 июля), и в прилегающих к ним акваториях.